Serra do Rio do Rastro será interditada neste final de semana; saiba horários

A Serra do Rio do Rastro, na SC-390, será interditada no próximo final de semana, sábado (19) e domingo (20), para a realização do evento esportivo automobilístico ‘Friends Hillclimb’, edição Serra do Rio do Rastro.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os pontos de fechamento serão na SC-390, em Lauro Muller, no trecho do Km 416, no acesso do Mirante 12; e na SC-390, em Bom Jardim da Serra, no trecho do Km 403, no acesso ao mirante principal da Serra do Rio do Rastro.



Os trechos da rodovia serão interditados no sábado (19) e no domingo (20) no horários das 6h às 11h para a execução do maior evento de Hill Climb do Brasil.

Confira o cronograma do evento:

Dia – 19 de novembro (sábado)

06h00 – Fechamento da Rodovia SC-390

06h30 – Início dos treinos

10h30 – Fim dos treinos

11h00 – Liberação da Rodovia SC-390

Dia – 20 de novembro (domingo)

06h00 – Fechamento da Rodovia SC-390

06h30 – Início oficial da prova

10h30 – Fim da prova

11h00 – Liberação da Rodovia SC-390

12h00 – Premiação no Mirante da Serra