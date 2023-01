Serra do Rio do Rastro interditada após enxurrada e deslizamentos

Uma chuva muito intensa, acima de 50mm em um curto período, causou problemas para os motoristas na Serra do Rio do Rastro, resultando em deslizamentos e interdição da estrada na tarde desta quarta-feira (18). É importante que as pessoas tenham muita cautela em dirigir em áreas afetadas por chuvas intensas e siga as orientações das autoridades de trânsito. De acordo com o Climaterra, ainda teremos condições de pancadas de chuva até o próximo domingo (22).

SEGUE O CALOR, ABAFAMENTO E TROVOADAS DE VERÃO…. Coutinho/ Piter Scheuer pic.twitter.com/jruWQrzkbj — CLIMATERRA (Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer) (@Climaterra) January 18, 2023

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA

Devido as fortes chuvas que ocorreram no dia de hoje, houve vários pontos de alagamentos na Serra incluindo alguns pontos de quedas de barreiras, as equipes de manutenção, Defesa Civil e SIE estão se mobilizando para a desobstrução e tão logo que acalmem as chuvas e as águas que estão sobre a rodovia sejam totalmente escoadas a Serra será liberada, mas no presente momento devido as fortes chuvas, não tem previsão de ser liberada.

A Polícia Militar Rodoviária orienta aos Srs. Motoristas para que procurem rotas alternativas.

“Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Com informações do 21ºGrupo PMRv – Bom Jardim da Serra / Imagens Redes Sociais