Junho começa com geada e frio no Vale do Caminhos da Neve, na Serra Catarinense

O dia 1º de junho de 2023 foi marcado pelo o frio e baixas temperaturas na Serra Catarinense, trazendo consigo a primeira geada do mês e marcando a 38ª geada do ano.

Um destaque especial vai para o Vale do Caminhos da Neve, localizado a 3km do centro de São Joaquim, que apresentou uma temperatura de 0.7°C, de acordo com os registros da rede do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As imagens capturadas nessa região mostram uma paisagem pitoresca, com cores vibrantes contrastando com o branco da geada que cobria os campos.

O registro da primeira geada de junho e a marca de 38 geadas no ano de 2023 reafirmam a característica marcante do clima da região serrana catarinense, que se destaca pelas temperaturas baixas e a ocorrência frequente de fenômenos como a geada.

As mínimas em Santa Catarina:

-0.7°C São Joaquim / PWS

-0.4°C Painel / PWS

0.0°C Urupema / Epagri

0.7°C São Joaquim (Vale do Caminhos da Neve) / INMET

0.9°C Urubici / Epagri

1.6°C Fraiburgo / Roberto

1.6°C Bom Jardim da Serra / Epagri

2.2°C Agua Doce / D.Soares

3.7°C Lebon Régis / PWS

3.8°C Frei Rogério / Epagri

3.9°C Lages / Epagri

(Dados Compilados em estações padronizadas particulares e governamentais).

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br