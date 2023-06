Luan Santana, Ludmilla, Alok, Maiara & Maraísa, entre outros: Os shows da Festa do Pinhão, na Serra Catarinense

Sertanejo – muito sertanejo – além de samba, pagode, eletrônico, rock e variados ritmos vão oferecer uma ampla opção de atrações musicais para os visitantes da 33ª Festa Nacional do Pinhão, que ocorre de 2 a 11 de junho em Lages, maior cidade da serra catarinense.

Luan Santana, Ludmilla, Alok, Maiara & Maraísa, Alexandre Pires, Fresno, Bruno & Marrone, Marcos & Belutti e Roupa Nova estão entre as atrações principais do evento, entre shows gratuitos e com venda de ingressos.

A festa acontece no Parque Conta Dinheiro, em Lages, a cerca de 230 quilômetros de Florianópolis. Os portões da festa abrem às 19h nos dias de semana e às 14h aos domingos e feriados.

Quais são os dias dos shows nacionais