Governo suspende aulas na rede estadual, municipal e particular de Santa Catarina

Após decisão colegiada do Governo do Estado de Santa Catarina, no fim da tarde desta segunda-feira, 16, a Secretaria de Estado da Educação passa a adotar os procedimentos necessários para a suspensão das aulas nas redes públicas e na rede privada em território catarinense, pelo período de 30 dias, a partir de quinta-feira, 19, com possibilidade de prorrogação.

“Precisamos pensar no bem coletivo. Decidimos pela suspensão das aulas para reduzir a circulação de pessoas e, com isso, conter a propagação do vírus no estado. Todas as nossas medidas são neste sentido”, observou o governador Carlos Moisés.

A decisão integra o conjunto de ações preventivas para a contenção do coronavírus em Santa Catarina. Alunos da rede estadual que não forem a partir desta terça-feira, 17, terão as faltas abonadas. Pais que tiverem condições e preferirem que seus filhos fiquem em casa poderão optar por isso sem prejuízo em relação aos conteúdos didático-pedagógicos, já que serão feitas atividades de revisão.

“Essa decisão foi tomada após discussão com diversas entidades, como Conselho Estadual de Educação, Ministério Público, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Estamos avaliando o cenário desde sábado para chegar a esta definição em colegiado e comunicar a suspensão a toda a rede de ensino. Estamos atuando para evitar prejuízos aos alunos no contexto didático-pedagógico”, explica secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni.

Os primeiros 15 dias de suspensão de aulas correspondem à antecipação do recesso escolar do mês de julho.

Udesc suspende suas atividades acadêmicas presenciais a partir desta terça

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) decidiu suspender a partir desta terça-feira, 17, as atividades acadêmicas presenciais de graduação e pós-graduação em todas as unidades de ensino em Santa Catarina, em virtude do avanço do novo coronavírus. A medida ficará em vigor por tempo indeterminado.

A universidade também informará diariamente a comunidade acadêmica sobre novas medidas em decorrência da doença.

Atividades em bibliotecas e academias universitárias também serão suspensas. Já os restaurantes universitários manterão o funcionamento com medidas intensivas de prevenção à doença, como reforço na higienização.

Ações para conter a propagação do vírus



A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção:

– Caso o paciente apresente os sintomas da doença, como febre, tosse, falta de ar, dores musculares e de cabeça, deve procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Lá os agentes de saúde farão o devido encaminhamento, se necessário, e darão as orientações em relação ao tratamento.

– Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

– Somente serão transferidos para UPAs ou hospitais pacientes em estado mais grave. Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de gripe e a recomendação para quem não tiver o caso agravado é que fique em isolamento e monitoramento em casa.

– Idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados a locais com aglomeração

– Evite viajar se estiver com febre ou tosse;

– Evite contato com pessoas que estiverem visivelmente doentes, principalmente com sintomas respiratórios (tosse ou coriza);

– Higienize as mãos frequentemente, seja com água e sabão ou álcool gel;

– Evite tocar os olhos, nariz e boca;

– Pratique a etiqueta da tosse: ao tossir e espirrar, cubra a boca com lenço descartável ou antebraço. Descarte o lenço imediatamente;

– Se você ficar doente durante uma viagem, procurar imediatamente a tripulação ou equipe médica de bordo;

– Na viagem, evite a ingestão de alimentos de procedência duvidosa ou inadequadamente preparados;

– Evite o contato com animais silvestres ou animais doentes.