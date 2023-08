Alerta para Tempo Severo; acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias

Potencial elevado para a ocorrência de temporais entre a sexta-feira, sábado, domingo e início da próxima semana, devido a manutenção e formação de um sistema de baixa pressão aliado a fluxo de ar quente e úmido transportado da Floresta Amazônica. Durante a sexta-feira a região Oeste, já deve ter a incidência de temporais entre a tarde e noite e respectivamente as demais regiões no final de semana. A maior parte das cidades tem previsão de chuva acompanhada de raios alternando com momentos de melhora (momentos de sol – destaque para o domingo/segunda alternando com tempestades). A próxima semana, inicia com a organização de uma frente fria o que deve reforçar muitas áreas de instabilidades com novos temporais/tempestades.

Não se descarta a formação de tempestades severas (chuva intensa, raios, granizo e vendavais acima dos 80/100 km/h) em uma ou outra cidade ou região do interior. Volume de chuva significativo durante este período podendo passar dos 100/150 mm com destaque para as cidades do Oeste da região Sul do Brasil.

Piter Scheuer / Ronaldo Coutinho