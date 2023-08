DR Marcelo Conrad com parcerias realiza a primeira neurocirurgia para depressão no Brasil

Com esse tratamento, novas portas se abrem para ajudar pessoas não apenas com depressão mas também com outros tipos de doenças psiquiátricas! Salientou Doutor Marcelo Conrad.

O Médico neurologista Doutor Marcelo Conrad em parceria com seu amigo Doutor Wuilker realizaram no hospital SOS Cardio a primeira cirurgia do Brasil para o tratamento da depressão.

Cirurgia que inaugura uma nova fase no Brasil para o tratamento de uma grave doença. Até 2030, acredita-se que a depressão será uma das doenças que mais vai afetar a população mundial.

Marcelo Conrad realizou sua especialização em Neurocirurgia em Lyon – França, no Hôpital Pierre Wertheimer, tendo posteriormente obtido o título de especialista no Brasil. A mesma cidade abrigou Marcelo Cruz, no Hôpital Louis Pradel, onde se especializou em Cardiologia, tendo recebido o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) posteriormente. Referência como neurologista em Santa Catarina em especial na Serra Catarinense.