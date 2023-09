Chuva de Granizo Assusta Moradores e Produtores de Maçã em São Joaquim

No início da tarde deste domingo, 24 de setembro, a cidade de São Joaquim e suas localidades vizinhas, como Boava, Invernadinha, Corujas, Despraiaido e outras regiões, foram surpreendidas por uma chuva de granizo que durou pouco mais de 5 minutos. O evento meteorológico, que ocorreu em plena primavera , deixou moradores e produtores de maçã em alerta.

Em algumas áreas, como no São Francisco Xavier (Boqueirão), as pedras de granizo atingiram o tamanho um pouco maior que um ovo, causando danos em telhados e estruturas. No entanto, ainda não se sabe se a chuva de granizo ocasionou prejuízos significativos para os pomares de maçã, uma vez que a floração da fruta está em seu estágio inicial.

Imagens Redes Sociais