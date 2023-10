Após trégua das chuvas – Geada volta a recobrir os campos no Vale do Caminhos da Neve

Após as fortes e históricas chuvas que atingiram a região da Serra Catarinense e o Estado de Santa Catarina, a geada voltou a recobrir os campos no Vale do Caminhos da Neve na gélida manhã deste sábado, 14 de outubro.

As temperaturas chegaram na casa de 2.0°C no Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, deixando os campos esbranquiçados e recobertos por uma fina camada de gelo.

Veja o vídeo:

Nas residências de São Joaquim, os aquecedores precisaram ser ligados e o fogões a lenha fizeram o uso doméstico já nas primeiras horas do dia e em pleno outubro na Serra Catarinense.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline