Boa Notícia: Rodovia SC-110 entre Urubici e São Joaquim é Liberada para Veículos Leves

Neste sábado, 14 de outubro, uma notícia alvissareira chega à região do Planalto Catarinense, após um árduo trabalho das equipes da Coordenadoria Regional de Infraestrutura. A rodovia SC-110, no trecho do KM 381, próximo ao Avencal, entre São Joaquim e Urubici, foi liberada para o tráfego de veículos leves, proporcionando um suspiro de alívio para os residentes e viajantes que dependem dessa importante via.

A rodovia havia sido interditada devido a condições climáticas adversas e problemas no trecho asfáltico como rachaduras e ameças de desmoronamentos, mas graças aos esforços incansáveis das equipes da Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Planalto Catarinense, o tráfego foi restaurado para veículos leves. Os motoristas que desejam utilizar essa rota devem estar cientes de que será necessário passar por um desvio temporário, garantindo assim a segurança e a fluidez do tráfego.

Além disso, outra boa notícia é que o trecho na Serra do Panelão, entre Urubici e Bom Retiro, também foi liberado para o tráfego. A recuperação do trecho asfáltico nessa área crítica permitirá que os viajantes se desloquem com mais segurança e eficiência.

A Prefeita de Urubici Mariza Costa informou, também, que o trânsito está fluindo na SC-370 entre Urubici e Rio Rufino, assim como a Serra do Corvo Branco com destino a Grão-Pará e sul de Santa Catarina.