Cachorra que chorou às margens de rua alagada em SC reencontra dona; final feliz

Em meio a tanta chuva, a família conseguiu encontrar Luna que agora está bem e de volta ao lar:

Uma cachorrinha foi vista às margens de uma rua alagada em Rio do Sul nesta quinta-feira (12) e, segundo relatos, ele poderia estar à procura do dono(a). No vídeo, compartilhado pelas redes sociais, ela aparece uivando e, aparentemente, bastante abatida.

O SCC10 entrou em contato com o secretário municipal Cristian Stassun, que foi uma das pessoas envolvidas no resgate, e recebeu a informação nesta sexta-feira (13) de que a cachorrinha encontrou sua família.

A dona, Marli Zickuhr, contou ao Portal SCC10 que a cachorra, Luna, foi doada pelo sobrinho dela e que desde o início sempre se mostrou muito dócil, meiga e apaixonada por crianças.

Ela se apegou também a um senhorzinho que morava na minha rua e aí com a chuvarada, a enchente, ela se perdeu dele e de nós, daí a minha sobrinha viu o vídeo, que rodou nas redes sociais, e fomos atrás dela para ver se a encontrávamos”, contou Marli

Com informações: SCC10