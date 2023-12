Geada em pleno 27 de dezembro de 2023 surpreende e deixa os campos recobertos de gelo na Serra Catarinense

Em meio ao intenso calor característico desta época do ano em todo o Brasil, um evento inusitado surpreendeu São Joaquim, na Serra Catarinense, durante a madrugada: o clima gelado, trazido por uma massa de ar frio e seco impulsionada pela passagem de um ciclone extratropical. Isso resultou na entrada do frio no continente, cobrindo os campos com uma fina camada de gelo, recriando a típica paisagem invernal da Serra Catarinense, mas tudo isso ocorrendo durante o verão, em pleno 27 de dezembro de 2023.

Veja o Vídeo:

A geada foi registrada no Vale do Caminho da Neve, situado a 3 km do centro de São Joaquim. A estação do INMET registrou 4.7 °C no local. No entanto, essa não foi a temperatura mais baixa, pois a mínima foi registrada em uma estação próxima, chegando a 3.2 °C. Realmente, um frio surpreendente para esta época do ano.

Esta foi a 112ª geada registrada no ano de 2023 e marca 36 meses consecutivos com ocorrência de geada todos os meses no topo da Serra Catarinense desde janeiro de 2021. Vale destacar a incrível peculiaridade da Serra Catarinense em sempre surpreender quando o assunto é clima.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br