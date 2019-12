Engenheira Agrônoma de São Joaquim recebe Medalha do Mérito Catarinense do CREA-SC

O CREA-SC promoveu na última quinta-feira, dia 12 de dezembro, na Associação Catarinense de Engenheiros, em Coqueiros, Florianópolis, a solenidade de Outorga da Medalha, Diploma e Inscrição no Livro do Mérito Catarinense. A Homenagem é realizada anualmente aos profissionais, empresas, entidades de classe e instituições de ensino que se destacaram na área da Engenharia e Agronomia e Geociências. Para esta edição foram aprovados sete profissionais para a Medalha do Mérito, uma empresa para o Diploma do Mérito e dois profissionais para a Inscrição no Livro do Mérito. A Engenheira Agrônoma Rosangela Rodrigues Pasetto, recebeu a “Medalha do Mérito Catarinense do CREA-SC”, emocionada a Engenheira Agrônoma descreveu: Foi um dia muito importante da minha carreira e da minha vida, conquistado através do meu trabalho, gratidão à ASSEA pela indicação!

Em sessão realizada em Joinville, no dia 11 de outubro, o Plenário do CREA-SC aprovou os nomes dos homenageados de 2019.

MEDALHA DO MÉRITO

Agr. Rosângela Costa Rodrigues Pasetto – Proponente: Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (ASSEA);

“Homenageados são reconhecidos pela sua dedicação e por enaltecerem a profissão, prestando um serviço qualificado à sociedade,”

Com Informações CREA SC