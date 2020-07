Homem é baleado na cabeça com “garruncha” após assalto em Urubici

A Polícia Militar de Urubici informou que foram acionados por volta das 21h40min desta última segunda (27) quando o atendente do hospital da cidade que relatou haver chegado um homem com traumatismo craniano provocado por possível disparo de arma de fogo.

A polícia chegou no local e conversou com a esposa que acompanhava a vítima, ela revelou aos policiais que estava em sua casa, na localidade de Santa Terezinha a cerca de 12km do centro de Urubici, quando dois homens pararam um carro e solicitaram ajuda, pedindo água para colocar no radiador.

Um dos homens, se deslocou junto com o marido até a residência para pegar a água, no momento que o outro homem arrombou a porta lateral da casa a chutes.

O homem que havia entrado primeiro na casa com o marido estava em posse de uma arma de fogo (uma garruncha) e anunciou o assalto:

“-Não reaja!!! Não reaja!!! Coloca a mão na cabeça, e não olhe para mim que senão eu lhe a tiro” Disse o assaltante.

A mulher foi arrastada para o banheiro da residência enquanto os bandidos reviravam a casa em busca de dinheiro. Minutos depois encontraram a quantia de R$ 10.500 (Dez mil e quinhentos) aproximadamente, que seria para o

pagamento de funcionários.

Porém o homem reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os bandidos que lhe agrediram com uma pedra e provavelmente efetuaram um disparo contra o seu esposo, que ficou gravemente ferido.

Os bandidos ainda quebraram os aparelhos de celular das vítimas e estragaram a linha telefônica impedindo qualquer comunicação com a polícia. Eles abandoaram a garruncha em cima da cama do quarto do casal e se evadiram-se em um veículo semelhante a um santana prata.

Segundo plantão médico havia um projétil alojado na cabeça da vítima em um quadro considerado grave.