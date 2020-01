Protocolo Less Fat Carnaval! Programa de emagrecimento exclusivo

Exagerou nas festas de fim de ano? Está tentando perder aqueles quilinhos indesejados? Então fique atenta que vem ai o protocolo Less Fat 2020! Comece 2020 da melhor maneira!

Temos uma novidade nessa edição. Tudo pra ninguém ficar de fora e começar o ano se sentido mais leve.

O Less Fat Carnaval, é um protocolo de emagrecimento único na Serra Catarinense. O método une alimentação balanceada e suplementação, proporcionando perca de peso mesmo sem atividade física.

Todo o programa é desenvolvido e acompanhando por nutricionista especialista em emagrecimento. Todos os pacientes que já experimentaram o método tiveram resultados rápidos e visíveis.

O Protocolo O Less Fat Verão é oferecido pela Nutricionista Tatiane Flores e pela Cia da Saúde São Joaquim.

As inscrições já estão rolando e são limitadas. O protocolo inicia no dia 21 de dezembro e encerra 21 de fevereiro. É a sua chance de chegar leve e saudável no Carnaval 2020!