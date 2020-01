Carnaval chegando – Você já se programou onde vai curtir o feriadão?

2020 mal começou e muitos blocos já estão agitando as ruas de várias cidades pelo Brasil no aquecimento do Carnaval. E para os foliões que ainda não sabem onde vão passar os dias de folga de 22 a 25 de fevereiro, os hotéis e pousadas para todos os perfis de famílias e amigos curtirem a festa do que jeito que quiserem já estão com seus pacotes, inclusive para quem quem fugir da folia principalmente. Santa Catarina tem as melhores e mais paradisíacas opções.

Em primeiro lugar, um destino muito procurado por todos é a paradisíaca Pousada Ilha do Papagaio, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Tranquilidade e privacidade a toda prova com seus chalés e praia privativa. E uma grande dica casais ou para famílias que buscam descansar da correria do cotidiano e aproveitar os dias de folga no litoral. De fato um verdadeiro paraíso com suas águas cristalinas e uma gastronomia impecável. A pousada é excelente opção para quem gosta de natureza, paz e descanso. Enfim, oferece também diversão aqueles que preferem juntar um pouco de aventura a tudo isso. Caminhadas nas trilhas da Ilha e nas praias da região. Espirobol, frescobol, bola de futebol e de vôlei para praia. Sala de jogos com air rockey, pembolim, sinuca e tênis de mesa. Mesas para jogar cartas no bar da praia. Serviços terceirizados como caiaques, mergulhos de snorkel, stand-up paddle, massagem e passeios de barco.

Igualmente e com diversas atividades programadas para todas as idades está o majestoso Hotel Renar em Fraiburgo, Terra da Maça, ícone da hotelaria no Vale do contestado. Simultaneamente alinhado ao turismo e ao lazer, o Hotel Renar, oferece uma experiência única quando o assunto é hospedagem. Com uma arquitetura estilo alpino-germânica, o hotel está localizado no alto de um morro, com jardins deslumbrantes, oferecendo uma vista privilegiada de Fraiburgo. Seja para negócios ou lazer, você desfrutará de conforto supremo, serviço impecável e um ambiente deslumbrante.

Todavia para os adeptos do eco-turismo e o turismo rural, a dica é o Hotel Fazenda Boqueirão, em Lages-SC, a Princesa da Serra. Conceito de resort em um Hotel Fazenda, criou ambientes ímpares na Serra Catarinense. Acima de tudo, está instalado em uma região de surpreendentes belezas naturais e repleto de araucárias centenárias. Do mesmo modo o Hotel Fazenda Boqueirão Resort de Campo inova ao aliar os mais modernos conceitos da hotelaria à rusticidade de uma típica fazenda em pleno funcionamento. Primordialmente o Boqueirão Hotel Fazenda & Resort de Campo está instalado numa área de quase dez milhões de metros quadrados, pertencentes desde 1896 à Família Gamborgi, tradicional na região serrana. Enfim, os séculos de história são preservados nos hábitos campeiros, mantidos até hoje. História, modernidade e conforto, harmonizados com a natureza exuberante do lugar.

Entretanto, outro fenomenal destino são às águas termais de são Carlos, as margens do Rio Uruguai, no Oeste de santa Catarina. Lá está o Pratas Thermas Resort & Convention envolvido por uma ampla área verde e com fontes próprias das melhores águas termais, proporcionando cuidado e equilíbrio que inspiram qualquer turista. Conectando tranquilidade, lazer e conforto. Com estrutura de águas termais, o resort oferece opções de lazer e conforto em todos os feriadões e temporadas, garantindo a satisfação de todos seus bhóspedes. Finalmente a espetacular sua espetacular gastronomia, mesclando a cozinha alemã, polonesa, brasileira, italiana… São 45 mil m² com piscinas internas aquecidas e externas em diferentes tamanhos, saunas, salas de jogos, restaurante e espaço Bem-estar.