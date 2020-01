Ultima chance de você curtir o Carnaval 2020 em boa forma com o Protocolo Less Fat Carnaval

Protocolo Less Fat Carnaval! Programa de emagrecimento exclusivo

Temos uma novidade nessa edição. Tudo pra ninguém ficar de fora e começar o ano se sentido mais leve.

Premiação para quem conseguir perder mais peso durante o Protocolo Less Fat Carnaval

Miguel A. Flores Junior (Personal trainer reside na Austrália, Black Belt numero 1 da Oceania) PLANILHA DE TREINO

MARIA EDUARDA FLORES (Duda Flores Makeup) uma make

CARINA PALMA (Fisioterapeuta Dernato Funcional)

1 Drenagem linfática ou modeladora redutora do método Renata França

FARMÁCIA ESSENCIA – um kit pós protocolo Gel termogênico, Fluido termodinâmico e um Composto Emagrecedor

RESTAURANTE PEQUENO BOSQUE – jantar fit no melhor restaurante da cidade elaborado pelo Chef Luciano Tomasini e a Nutri Tati Flores

STUDIO VALERIA ROS (lages) um dia de beleza para ela( ver o a Val? O que vai oferecer)

BARBEARIA DEMOCRATA Um dia de beleza para ele (braba, cabelo e bigode)

CIA DA SAUDE SÃO JOAQUIM – kit de suplementos pós protocolo

Dica do dia

Comer algo leve e nutritivo entre o café da manhã e o almoço ou no meio da tarde faz com que você sinta menos fome e melhore o funcionamento do organismo.

Um mix de frutas e oleaginosas é uma opção bem saudável. .

Mas atenção! A quantidade deve ser ajustada individualmente por causa das calorias.