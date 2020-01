A Polícia Militar Rodoviária fez a apreensão de drogas na SC-114, em frente ao Posto de Painel, na tarde desta última sexta (18).

De acordo com as informações, durante a abordagem policial, foi localizado no interior do veículo (GM prisma, de cor branca, com placa de Lauro Muller) uma certa quantidade de maconha. Foi confeccionado Boletim de Termo Circunstanciado em desfavor do condutor de 24 anos que foi liberado posteriormente no local.