Motivação da Semana: A nossa vida profissional não é uma questão de sorte ou azar e sim de escolhas

“Prof. Osmar Coutinho, estou cansado de ver os outros vencerem. Atualmente não estou trabalhando e somente curso a faculdade de administração, paga pelo meu pai. Não acredito que uma faculdade irá acrescentar muita coisa na minha vida, afinal conheço pessoas que se formaram e hoje trabalham para os outros; outras estão até desempregadas. Sei que o senhor é muito ocupado mas peço por favor que me ajude a encontrar um rumo para minha vida!!!”

“ Você é um privilegiado meu amigo! Primeiro por ter pais maravilhosos que querem o melhor para seu filho, segundo porque você pertence a minoria de pessoas que conseguem estudar sem precisarem trabalhar. Abaixo uma história para você rever os seus conceitos e mudar de opinião, caso contrário a vida vai ser a sua escola. Veja bem, ela não perdoa…”

João é um importante empresário. Mora em um apartamento de cobertura, na zona nobre da cidade.

Enquanto isso, em um bairro mais pobre de outra capital, vive Mário.

Num belo dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações.

Após tomar café com a esposa e os filhos, João levou-os ao colégio e se dirigiu a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso os funcionários, inclusive Dona Tereza, a faxineira.

Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes, mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: “calma, faça uma coisa de cada vez, sem estresse“.

Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. A tarde tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte.

Apesar da sua calma, ou talvez, por causa dela, conseguiu resolver tudo que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes, sobre motivação para vencer na vida.

Enquanto isso, em um bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar daquele tipo de trabalho.

Mário não tem filhos e está também sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser mal tratada e de viver com um inútil.

Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar a sua conta, mas seu crédito havia acabado, então armou uma tremenda confusão e o dono do bar o colocou para fora.

Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu para levá-lo para casa. Após curar um pouco o porre, ele perguntou a Mário:

“Diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira?”

Mário então desabafou:

“A minha família… Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma que eu.”

Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta:

“Diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano?”

João emocionado, respondeu:

“A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma que eu.”

Moral da história:

O que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro e sim a maneira como você vai reagir a tudo que aconteceu. Sua vida pode ser diferente, não se lamente pelo passado, construa você mesmo o seu futuro!

Não desista! Sempre é hora de recomeçar!

Ser correto e verdadeiro no que faz, te leva ao sucesso!

Que em 2020 você tenha incríveis recomeços e consiga realizar seus planos e sonhos!

Eu acredito em você!