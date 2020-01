Casal é flagrado furtando roçadeira no Centro de São Joaquim

O fato foi registrado por câmeras de videomonitoramento de uma residência, na Rua Inácio Palma, Centro de São Joaquim. Era por volta das 13h57min desta segunda-feira (20), quando um casal se aproxima de um veículo estacionado.

Eles observam no interior de um Fiat Uno uma roçadeira, ficam rondando o carro até não estar passando alguém na rua. O homem entre no veículo enquanto sua companheira fica na cobertura.

Em poucos segundos o homem furta um roçadeira Sthill 360, coloca o equipamento no ombro e sai como se fosse o dono, tudo aconteceu em plena luz do dia, a população está indignada com a falta de segurança que assola a cidade de São Joaquim.

Se alguém estiver vendendo algum equipamento abaixo do valor de mercado, acione a polícia pois pode se tratar de produto de furto ou roubo, quem compra está compactuando para o crime e pode responder por receptação. Qualquer informação que leve ao paradeiro da roçadeira, informe a polícia, o sigilo é absoluto.