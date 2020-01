Ventos fortes e quebras de galhos deixa mais de 5 mil sem energia em São Joaquim

As fortes rajadas de vento, registradas na tarde desta última quinta (23), no perímetro urbano de São Joaquim, ocasionou a falta de energia elétrica para mais de 5.000 consumidores.

A Celesc teve que trabalhar extensivamente para poder restabelecer a energia elétrica para toda a cidade.

Alguns incidentes envolvendo árvores e fios elétricos foi registrados também no bairro Bandeira.

Porém o incidente maior foi registrado no centro de São Joaquim, a poucos metros da prefeitura, onde as rajadas de vento acabaram arrancando galhos de um pinheiro e os arremessando contra os fios elétricos de alta tensão.

Um dos cabos de alta tensão se rompeu e caiu energizado no chão. -“Vi o estouro e depois faíscas e fogo do chão, então sai correndo para retirar o meu carro com medo de que ele, também, pegasse fogo” Contou o morador.

De acordo com o Climaterra as rajadas de vento chegaram a cerca de 60km/h por volta das 4h10min, momento em que grande parte da cidade ficou sema energia elétrica.