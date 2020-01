Mais uma queda de barreira na Serra do Rio do Rastro

Em dois dias esse é o terceiro registro de queda de barreira na Serra do Rio do Rastro.

A nova queda de barreira aconteceu às 4h30min desta sexta-feira (24). Desta vez houve interdição em uma das pistas no Km 405,200, na SC-390, Serra do Rio do Rastro. Com o alto índice do acumulado de Chuva na região, o solo na Serra do Rio do Rastro adquiriu instabilidade, vindo a ocorrer movimento de massa e blocos de rocha.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), não houve veículos atingidos e pessoas feridas. O trânsito na Rodovia encontra-se em meia pista até a limpeza do local se concretizar.

Informações e fotos: Polícia Militar Rodoviária