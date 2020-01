Rita Cardoso Estética e Depilação um novo conceito de beleza em São Joaquim

Fique linda neste verão sem gastar uma fortuna! Agende um horário.

Ninguém é tão bonito com um cabelo horrível, estica, puxa, corta, pinta, secador para lá, química para cá. Passar o dia todo no salão cercado dessas coisas não deve ser fácil. Mas para cada resultado bem-sucedido vale a pena cada minuto de sufoco.

Um novo corte de cabelo já é uma ajudinha na autoestima e no bem-estar. Por isso, um cabeleireiro é muito mais importante no dia a dia do que a gente pensa às vezes

Cortar o cabelo vai muito além de passar a tesoura nos fios. Tem que entender de cabelo, de rosto, de pessoas, de linhas e proporção. Quer dizer, cortar o cabelo é praticamente uma arte.

Já pensou em fazer alongamento de unhas? Torne seu sonho realidade e acorde todos os dias com as unhas impecáveis!

Antes de agendar seu alongamento é importante checar se você pode fazer ou não, para começar é importante que as unhas estejam com a saúde em dia e que as cutículas não tenham sido removidas das unhas. Converse com nossas profissionais para saber se você está apta. Se você também viciada em unhas grandes e não pode ficar um dia com a unha sem fazer, então agende agora o seu alongamento de unhas!

É a melhor sensação do mundo, não é mesmo? Nada melhor do que se sentir bem com as suas unhas!

Unhas bonitas e bem feitas? Agende já!

Para você que é prático, que não tem tempo a perder, e quer ter um atendimento personalizado e exclusivo, com um excelente resultado, experimente a nossa depilação. Depilação realizada no horário escolhido por você.

Trabalho feito por profissional qualificado, com total higiene, material e cera descartável.

O produto autobronzeante é aplicado na pele através da técnica de bronzeamento a jato com o uso de uma pistola de ar conectada a um compressor portátil que pulverizam o produto de forma homogênea, obtendo-se um bronzeado uniforme e sem manchas.

O produto atuará na pele durante as sete horas após a aplicação, por isso é fundamental não interferir na reação, evitando atividades que gerem suor e banhos de chuveiro, mar ou piscina, que removem o produto da pele, interrompendo a reação.

Ainda dá tempo! Conquiste um bronze seguro para o Carnaval!



O Carnaval se aproxima e você quer curtir a folia com bronzeado garantido? A boa notícia é que ainda dá tempo de conquistar aquela cor de dar inveja de maneira segura.

Agende seu horário