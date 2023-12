Aposta de SC ganha meio milhão de reais em nova loteria da Caixa; Saiba como jogar

No sábado (2), uma aposta de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, ganhou R$ 528.586,79 no concurso 100 da +Milionária. No prêmio principal, nenhuma aposta foi sorteada e o prêmio acumulou para R$ 105 milhões na próxima quarta-feira (6).

Os números que saíram no concurso foram: 11 – 21 – 32 – 36 – 37 – 42. Trevos: 4 – 6.

A aposta catarinense vencedora acertou cinco números e dois trevos. O jogo foi apostado por meio de um bolão com 14 cotas na Adimon Loterias, localizada na Avenida Central da cidade.

Outro sortudo faturou R$ 236 mil também na +Milionária no último dia 9 de setembro e, anteriormente, outra aposta da cidade faturou R$ 30 mil em outro sorteio acumulado da Mega-Sena, que prometia pagar R$ 71 milhões.