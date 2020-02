Rodeio do Caverá é oficialmente lançado e divulga atrações do 17º Rodeio Crioulo Internacional

Atrações artísticas não faltarão para o público que iram prestigiar o XVII Rodeio Crioulo Internacional do Caverá, que acontece de 12 a 15 de março, no Complexo do Caverá, em Araranguá, Sul de Santa Catarina. Grande premiação e provas campeiras também. O evento promete ser o maior de todos os tempos.

Entre as atrações culturais, o Capitão Faustino estará, no sábado, 14, um dos maiores cantores gaúchos da atualidade com lançamento da música dedicada ao evento de renome internacional “Rodeio do Caverá” em primeira mão para os visitantes da festa, Capitão Faustino foi eleito o cantor revelação da música regional gaúcha de 2018, dono do sucesso “Tava morto e não caiu” e finalista do prêmio de melhor cantor de 2019 no “Melhores do Ano” da música regional gaúcha. O evento promovido pelo blog Repórter Farroupilha, do Grupo RBS.

Ainda no sábado, a festa estará garantida com a presença do Grupo Bailaço. Antes, na sexta, dia 13/03, a boa música gaúcha estará sendo embalada pelo grupo Estação Fandangueira. Já no domingo, 15, o encerramento das festividades acontece com a animação de Xirú Missioneiro e seu Quarteto Chão Colorado.

Além das atrações artísticas, o XVII Rodeio Crioulo Internacional do Caverá contará com feiras, exposições, competições, danças típicas, gineteadas e muitas outras atrações.

Em clima bem gaúcho, regado a churrasco e muita música tradicionalista aconteceu na noite ontem o Jantar de lançamento do Rodeio do Caverá, contou com a presença da imprensa, tradicionalistas e criadores de cavalos crioulos .

Segundo Eraldo de Souza Vieira, anfitrião do evento, a festa promete ser a maior de todos os tempos. “Estivemos em Vacaria-RS que é o maior Rodeio do Brasil divulgando o Rodeio do Caverá e voltamos otimistas. A expectativa é de casa cheia, grandes bailes e shows, gineteadas, provas campeiras e artísticas e boa gastronomia” antecipou.

