Turismo de São Joaquim presente no Encontro Comercial Braztoa no Rio de Janeiro

A Serra Catarinense está representada no Encontro Comercial Braztoa 2020 no Rio de Janeiro nesta terça-feira (10). Um evento para agentes de viagens, realizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo para reunir compradores e distribuidores dos produtos de seus associados.

O turismólogo do município de São Joaquim, Marcelo Alves Di Jura, está acompanhado dos secretários de Turismo de Lages, Bom Retiro e do secretário Adjunto de Bom Retiro, levando a Serra Catarinense para os maiores agentes de viagens do Brasil.

A Serra Catarinense receberá o evento final da Convenção Braztoa 2020, encerrando o ciclo de eventos da associação, que marca negociações importantes para o turismo na região. .Os números da Braztoa impressionam. A associação movimenta mais de R$13 bilhões por ano entre operadoras, colaboradores e empresas de representação de produtos turísticos e destinos.

Dados da associação indicam a movimentação de 6,5 milhões de passageiros, sendo 4,1 milhões em destinos diversos dentro do Brasil. Mais de 80% das empresas associadas à Braztoa são médias ou de grande porte e estão presentes em todo território nacional. E seu foco, são ações institucionais de fomento ao desenvolvimento ao turismo e de promoção e apoio à comercialização.

Por Ana Paula Lemos