Alerta! Mulher que veio da Itália para Lages possui os sintomas do Coronavírus

Secretaria da Saúde acompanha lageana com suspeita de coronavírus. A mulher veio de Milão, na Itália e apresentou sintomas. Ela está em isolamento domiciliar e Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso

A Secretaria da Saúde de Lages monitora o que pode ser o primeiro caso suspeito de Covid-19 na cidade. A doença é causada pelo novo coronavírus que circula pelo mundo e chegou ao Brasil.

Trata-se de uma mulher de 28 anos que chegou de viagem à Itália nesta semana e apresenta sintomas característicos da doença. Ela procurou a Unidade Básica de Saúde tão logo chegou a Lages.

Veja o alerta da Secretária de Saúde de Lages:

Quarentena

Seguindo as orientações e o protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde, a paciente está em isolamento domiciliar e deve permanecer em quarentena pelos próximos 14 dias. Ela não precisou de atendimento na UPA.

Família

Equipes médica e de enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde foram até a residência dar toda a assistência de saúde à paciente, também monitorando seus familiares e pessoas que tiveram contato próximo a ela. A paciente viajou a passeio para a região de Milão, na Itália.

Exames

A confirmação ou não da doença vai depender do resultado do exame no Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen/SC, localizado em Florianópolis. O resultado deverá estar pronto no prazo de até 72h.

Recomendações

A paciente não apresenta febre, mas está com tosse e uma leve dificuldade para respirar. “Ela clinicamente está bem, e os sintomas podem ser de qualquer outro vírus de influenza que apresenta quadro infeccioso semelhante. A população pode ficar tranquila, pois Lages está devidamente preparada para enfrentar qualquer tipo de situação. Ainda se trata de um caso suspeito, que pode ser negativo. E ainda assim, é importante destacar que, se por ventura for positivo, a paciente contraiu na Itália, e não no Brasil, muito menos em Lages.

Queremos alertar a população quanto aos cuidados necessários para a prevenção, que é utilizar a etiqueta da tosse, usar lenços descartáveis, evitar locais com grande aglomeração de pessoas e locais fechados ou com pouca ventilação, manter os ambientes arejados, limpar maçanetas de portas, lavar constantemente as mãos e evitar ao máximo viagens internacionais para os países que passam pela epidemia”, orienta a secretária da Saúde, Odila Waldrich.

Alerta de procedimento

O alerta para a população é para que a qualquer sinal e sintoma característico de qualquer tipo de influenza ou infecção respiratória, as pessoas procurem os serviços de saúde, sendo este requisito muito importante para evitar novos casos.

Como o novo coronavírus é transmitido?

– gotículas de saliva;

– espirro;

– tosse;

– catarro;

– contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;

– contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Quais os sintomas?

– Febre.

– Tosse.

– Dificuldade para respirar.

Com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Lages