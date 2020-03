Como fica a Festa da Maçã, o Comércio, a Safra e a Saúde devido ao Coronavírus em São Joaquim ?

Prefeitura emite uma série de ações na prevenção ao Coronavírus em São Joaquim

Em uma live no Facebook o Prefeito de São Joaquim, juntamente com os secretários esclareceu as grandes dúvidas da população a cerca da Festa da Nacional da Maçã, aulas eventos, rodeios, o comércio em geral, a cultura da maçã e também as ações da Secretaria de Saúde de São Joaquim.

Confira:

Entre as ações:

SAÚDE

Hospital:

Suspensão de atendimentos eletivos no Hospital Temporarimente

Visitas estão suspensas a pacientes internados

Todos os pacientes terão direito a um acompanhante apenas

Posto de Saúde:

Remarcações de exames

Atendimento odontológico apenas de emergência.

Adequação de fases nas campanhas de Vacinação

Eventos

Festa da Maçã – Não está cancelada, mas é possível que uma nova data seja remarcada.

Vindima está cancelada todos os eventos e visitações às vinícolas

Rodeios e outros eventos cancelados por 30 dias.

EDUCAÇÃO

-Toda a rede de ensino estadual, municipal e particular suspensas