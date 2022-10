Serra do Rio do Rastro é liberada e obras são retomadas na Serra do Corvo Branco nesta terça-feira

Com a liberação do tráfego na Serra do Rio do Rastro, neste fim de semana, e a confirmação de que seguirá aberta, serão retomadas as obras emergenciais e de pavimentação da Serra do Corvo Branco.



Após deslizamentos na Serra do Rio do Rastro na semana passada, uma equipe multidisciplinar da SIE, Defesa Civil, PMRv e Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista e uma ação de deslizamento provocado e monitorado. O objetivo, que era evitar quedas de barreiras acidentais, foi atingido. O coordenador regional Sul de Infraestrutura, Gustavo Taufenbach, destaca que os pontos de atenção se mostraram estáveis durante o último fim de semana, e que com isso foi possível manter o trânsito no trecho.



Serra do Corvo Branco



Aberta ao tráfego: de segunda a sexta-feira, das 17h às 9h da manhã do dia seguinte e aos sábados e domingos o dia todo

Trânsito interrompido, com obras na rodovia: de segunda a sexta-feira, durante o dia, das 9h às 17h