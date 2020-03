São Joaquim receberá 03 novos médicos no combate ao Coronavírus

Ministério da Saúde voltou a abrir vagas no Programa Mais Médicos com objetivo de atuar no combate ao coronavírus, o município de São Joaquim receberá 03 novos médicos para atuar na cidade que é considerada a mais fria do Brasil.

Santa Catarina tem 141 municípios aptos, segundo os editais de chamamento público. As novas vagas estão abertas desde ontem (16).

Metade dos municípios da Amures conseguiu se enquadrar no perfil para contratar.



Pelos dados do próprio Ministério da Saúde, são 14 vagas em 9 municípios da Amures.

Anita Garibaldi – 01

São Joaquim – 03

Bocaina do Sul – 01

Correia Pinto – 01

Palmeira – 01

Ponte Alta – 02

Rio Rufino – 01

Urubici – 02

Lages – 02