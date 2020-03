Coronavírus: Epagri usa tecnologia para atender remotamente os agricultores catarinenses

Durante as medidas restritivas impostas pelo decreto 515 do Governo do Estado, que declara situação de emergência em todo o território catarinense a extensão rural da Epagri está atendendo de forma remota os agricultores, para evitar o deslocamento desse público até os escritórios municipais da empresa, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Assim, ao encontrar um problema na lavoura ou na criação que necessite solução urgente, ou mesmo compartilhar algo de interesse, basta que o produtor rural tire uma foto com o celular e encaminhe uma mensagem ao técnico do escritório da Epagri mais próximo pelo sistema Minha Epagri, disponível gratuitamente no site da empresa, e no aplicativo Epagri Mob.

O Minha Epagri coloca o agricultor, pecuarista, pescador ou maricultor residente em Santa Catarina em contato direto com um técnico do escritório mais próximo. As equipes de extensão rural da empresa respondem as mensagens via sistema, podendo indicar, via online, possíveis diagnósticos e soluções para as diferentes situações vivenciadas. Também é possível enviar documentos com informações que ajudem o agricultor e ainda agendar uma visita à propriedade para quando for liberado o convívio social, por exemplo.

No Minha Epagri, o produtor tem acesso ainda ao seu prontuário junto à Epagri, ou seja, todo o histórico de seu relacionamento com a empresa. O sistema reúne eventos dos quais o usuário participou, dias de campo, excursões, atendimentos que recebeu, visitas, entre outros dados. Nessa área é possível, ainda, baixar a segunda via de documentos como recomendação de insumos, laudo de prorrogação de dívidas, relatório de vistoria fitossanitário e fisiológico, proposta simplificada ao Pronaf Custeio e laudos Opinião de Valor.

O serviço está disponível para produtores residentes em Santa Catarina que têm cadastro junto à Epagri. Nesse caso, basta entrar no site da Empresa ou no aplicativo Epagri Mob, clicar em Minha Epagri e digitar o CPF para receber uma senha de acesso por e-mail.

Se o cadastro não estiver atualizado, o sistema avisa e é preciso entrar em contato com a Epagri do município. Essa é a ação indicada também para quem não tem cadastro na Epagri. Como os escritórios estão fechados e os atendimentos presenciais estão impossibilitados, esse contato deve ser feito via e-mail. Para saber o e-mail do extensionista ou escritório de seu município acesse o link.

“O importante nesse momento é que os agricultores permaneçam seguros em suas casas, juntos aos seus familiares. Por isso a Epagri está empenhada em manter o atendimento remoto, via Minha Epagri e e-mail, para tentar resolver as questões mais urgentes que afligem o produtor rural”, explica o engenheiro agrônomo Darlan Rodrigo Marchesi, gerente do Departamento Estadual de Extensão Rural da Epagri.

Fonte Epagri