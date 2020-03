Alerta: Golpes no WhatsApp usando pandemia do coronavírus

Auxilio coronavírus e outros golpes no whatsApp Foto Rubens Achalles_Tech Tudo

Com a pandemia do coronavírus, inúmeros golpes circulam pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Os golpistas utilizam do nome de grandes marcas e prometem informações sobre a doença e distribuição de álcool em gel, por exemplo. Uma das artimanhas usadas é o “auxílio cidadão coronavírus”, conforme dados do dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe.

Até o momento, foram 19 golpes identificados, que já atingiram cerca de 2 milhões de pessoas. As iscas para atrair pessoas sempre prometem algum benefício, caso o usuário acesse o link dissimulado. Além disso, até testes falsos para detectar o Covid-19 são oferecidos na rede.

De acordo com o diretor do dfndr lab, Emilio Simoni, os cibercriminosos utilizam acontecimentos de grande repercussão para tornar o ataque mais verídico. “Alguns golpes se aproveitam de ações reais que grandes empresas e o governo estão realizando para enfrentar o coronavírus, como a doação de álcool em gel e pagamento de benefícios à população”, explica Simoni, que acredita no aumento do número de ataques e de vítimas nos próximos dias, conforme divulgado pelo site Techtudo.

O “Auxílio Cidadão 2020”, por exemplo, instiga o usuário a verificar se o trabalhadores autônomos tem direito a um auxílio de R$ 200 por mês do governo.

O link para o qual a pessoa é direcionada pede para fazer um falso cadastro, quando na verdade, o site está roubando os dados. Segundo pesquisa do dfndr lab, cerca de 42,5 milhões de brasileiros já receberam ou acessaram notícias falsas sobre a Covid-19. Para 43,2% dos entrevistados, o WhatsApp é o principal vetor para os boatos. Para proteger as pessoas, o aplicativo lançou um site com informações sobre a doença. Outra media foi anunciada no último sábado (21), a versão beta do WhatsApp foi testada com uma ferramenta para pesquisa direta no Google.

A iniciativa pretende fazer com que o próprio usuário confira a veracidade do conteúdo compartilhado.

Fonte Istoé