Menino de 11 anos se esforça vendendo latinhas e doa R$ 21,45 para Hospital – Ajuda para comprar um respirador

Valor foi conseguido através da venda de latinhas

A chegada do coronavírus nos deu uma grande oportunidade de analisarmos nossos atos e disseminar a importância da empatia. Colocar-se no lugar do outro é uma atitude cada vez mais rara em nossa sociedade individualista. Pudemos observar isso nas farmácias lotadas em busca de álcool gel, pessoas comprando uma quantidade acima da necessária, assim como nos supermercados.

Mas, em meio a exemplos negativos, temos uma esperança para o futuro. E ela não poderia vir de uma pessoa melhor, o jovem.

Leonardo Cambruzzi, de 11 anos realizou, no último dia 02 de abril, uma doação de R$ 21,45 reais ao Hospital São José de Antônio Prado na Serra Gaúcha, valor conquistado através de seu esforço na venda de latinhas para reciclagem. A instituição está sendo alvo de uma imensa rede de solidariedade, pois necessita de doações para o custeio das ações relacionadas ao combate do coronavírus.

“No começo me deu medo de entrar lá só com aquele dinheiro, mas quando me veio em mente que poderia sim estar faltando R$ 21.45 para comprar um respirador e salvar a vida de alguém, entrei sem pensar duas vezes”, comenta Leonardo em conversa informal com a reportagem.

Confira o texto publicado por Léo em seu Facebook

“Promessa? NAO

Querer ser conhecido MENOS….

Só a vontade enorme de ajudar fiquei emocionado …..chorei…..

Vergonha tive muito de só conseguir juntar pra doar R$ 21,45 centavo…eu queria poder ter doado mil vezes mais que ISO….

Que deus nos ajude a conseguir ajudar o hospital….

Isso pra mim vai ficar no meu livro da vida…tudo o que eu consegui juntar de latas numa semana está ali. Fiquei feliz muito feliz de Deus me dar a oportunidade de ajudar…quero agradecer a todos que me levaram as latinhas…quero agradecer a todos que me ajudaram com alimentos quero dizer tios e tias que cada um de vocês estão dentro do meu coração….

Quero agradecer minha mãe também por sempre estar ao meu lado e tudo o que ela ensina pá mim e meus irmãos….

Gratidão por ter todos vocês na minha vida”.

Com informações do Grupo Solaris – Repórter Luiz Augusto Filipini.