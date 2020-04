Gusttavo Lima desabafa: “Não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos

“Àqueles que só criticam e não ajudam em NADA, vai um conselho: não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitado”, desabafou Gusttavo Lima.



Durante a pandemia da covid-19 as lives passaram a fazer parte da rotina dos brasileiros, ganharam novas proporções e polêmicas como a do cantor Gusttavo Lima, no último final de semana, a live do cantor gerou críticas pela “ingestão de bebida alcoólica”, O cantor foi às redes sociais para desabafar na quarta-feira (15) após o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) investigá-lo por suposto abuso de bebida alcoólica durante a live Buteco em Casa 2, transmitida no último sábado (11). O órgão está averiguando se houve desrespeito à ética publicitária.



Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade… “Os artistas estão procurando uma forma de interagir com os fãs e com o público em quarentena por meio das lives. Estamos prestando um grande serviço social por meio dessas lives”, disse. “Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos. […] Não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados”, concluiu.

Após live, fez doação para mais de 25 instituições que receberam quilos de comida, cestas básicas e suprimentos contra o coronavírus. Os shows realizado por Gusttavo Lima direto da sua casa, o cantor arrecadou toneladas de alimentos e produtos para hospitais, através das live ele conseguiu reunir mais de 1 milhão de quilos de comida, 300 mil de álcool em gel e 400 mil mascaras. Entre as pessoas beneficiastes estão famílias que vivem em um aterro em Goiânia.

Aproveitou a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus, para animar, levar alegria aos seus fãs e fazer o bem ao próximo (pessoas carentes) .

O sertanejo montou uma estrutura de show em sua casa para fazer uma lives , horas animando o público que participou da transmissão. Gusttavo Lima doa alimentos e envia comida a famílias de aterro após live polêmica.

No Twitter, o sertanejo falou sobre o tema:

Durante a live que fez no sábado, 11, Gusttavo Lima doou R$ 500 mil em alimentos para as 700 famílias que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia. … “Se a galera não quiser doar, eu vou doar R$ 500 mil em alimentos para essas pessoas que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia, está bom?”, confirma.

https://mobile.twitter.com/gusttavo_lima

Com informações Redes Sociais de Gusttavo Lima