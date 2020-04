Campanha Águias Solidárias entrega cestas básicas na Serra Catarinense

A 5ª. Base de Aviação da Policia Militar (BAPM), sede do Águia 4 em Lages, através da campanha Águias Solidárias, fez a distribuição de cestas básicas essa semana, nos bairros Santa Catarina e Preá. As famílias que receberam os donativos foram indicadas pela agente de saúde do bairro.

O Tenente Coronel PM Marcos Paulo Rangel – comandante da 5ª. Base-, tripulantes do Águia 4 e a empresária Bruna Uncini a qual é parceira da Campanha Águias Solidárias, fizeram questão de ir pessoalmente fazer a entrega das cestas arrecadas para todas as famílias.

“A campanha Águias Solidárias tem o objetivo de fazer arrecadações periódicas para ajudar famílias carentes e também animais de rua. Contamos com o auxílio do povo lageano que sempre se mostra solidário e de alguns empresários que abraçaram nossa ideia” -ressalta o comandante do Águia 4.

Quem quiser ajudar fazendo suas doações, existem pontos de coletas em vários pontos da cidade, e também foram disponibilizamos alguns telefones para que as pessoas que desejem fazer suas doações e por algum motivo não possam ir até os pontos de coleta, entrem em contato que os donativos serão coletados no local desejado.

Pontos de coleta:

* 5ª Base de Aviação;

* Grazi Estética Animal – Santa Maria

* Place Barbershop – Centro

* Óticas Carol – Centro

IMPORTANTE: caso você queira fazer sua doação SEM SAIR de casa, vamos buscá-la em seu endereço, basta nos mandar mensagens ou ligar para:

Águia 4: 49 988394151

Bruna Uncini: 49 999516182

Patricia Barboza: 49 999129529

O Águias Solidárias está apenas no início e se você pode fazer parte dessa história. Faça a doação de um kg de alimento não perecível ou um kg de ração para cães ou gatos.

Seja um parceiro do Águias Solidárias.

Sabendo da situação que todos estamos vivenciando em virtude da pandemia da Covid-19, desejamos abranger um número expressivo de famílias carentes e poder levar além de alimentos, um pouco de alento para quem precisa, mas para isso, precisamos da ajuda e colaboração de empresários do ramo alimentício, fruteiras, empresas de materiais de limpeza e agropecuárias.

Portanto se você deseja ser um colaborador, pode entrar em contato no fone: (49) 999516182 (Bruna Uncini), que teremos muito prazer de recebe-lo como nosso Águia Solidário.

Fonte: Assessoria de imprensa 5ª. Base de Aviação da Policia Militar de Lages – Águia 4.