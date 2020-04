Lagarta de Fogo começa a aparecer em Jardins de São Joaquim

O amanhecer frio e seco de abril de 2020 está reservando muitas surpresas, principalmente para os moradores de São Joaquim que começaram a notar diferentes espécies e de insetos multicolores nos jardins de suas casas.

Exatamente como foi o caso dessa aparentemente inofensiva lagarta, com centenas de pelos logos, que caminhava camufladamente sobre as pedras dos jardins.

Mas o que a maioria das pessoas não sabem, é que apesar de elas serem um pouco mais comuns no Estado do Rio Grande do Sul e no Uruguai e ser inofensiva ela esconde um segredinho entre suas cerdas que é uma substância extremamente urticante, fato este que já dá para compreender o porque ela é chamada de Lagarta de Fogo – Ou seja: Não toque nela de jeito algum.

Veja o Video: