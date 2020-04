Mais um amanhecer perto de 0ºC na Serra Catarinense

As temperaturas estão surpreendendo cada vez mais na Serra Catarinense neste incomum mês de Abril.

Durante o amanhecer desta quarta (22) os termômetros voltaram a assinalar temperaturas perto de 0ºC e consequentemente com a formação da geada nas áreas de baixada da especialmente em São Joaquim, no alto da Serra Catarinense.

A menor temperatura foi registrada pela rede de Estações Keiser no Vale do Pericó onde os termômetro atingiu 0,8ºC. Mas foi novamente na parte oeste do Vale do Caminhos da Neve onde a formação do gelo ficou mais visível na áreas de baixadas.

Essa foi a 15ª geada em abril (20 em 2020) e outro amanhecer perto de 0°C.

As Mínima abaixo dos 5°C

0,8 S.Joaquim/F.Keiser

0,9 B.Jardim/F.K

1,3 L.Régis/DSoares

1,7 Painel/G.Hugen

2,0 Urupema*

2,2 Fraiburgo/Roberto

4,3 Água Doce/DSoares

4,3 Urubici/F.K

4,5 Curitibanos/UFSC*

4,7 Frei Rogério*

*Epagri

13,2 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi