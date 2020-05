O médico de 98 anos que continua visitando pacientes, apesar da pandemia

Christian Chenay reconhece os riscos, mas diz que pacientes de casa de repouso precisam dele.

O médico Christian Chenay precisou fechar seu consultório em Paris por causa do coronavírus.

Ele partiu para as consultas virtuais, como vários colegas. Mas de uma coisa não abriu mão: visitar seus pacientes em uma casa de repouso.

Tudo normal, não fosse o fato de o médico ter 98 anos — e, por isso, fazer parte do grupo de risco.



Chenay, o médico mais velho da França, diz que sua mulher está aterrorizada com a possibilidade de ele levar a Covid-19 para casa. “E ela está certa”, reconhece.

Mas o veterano garante que continuará visitando seus pacientes.

“Não posso abandoná-los”, conta. “Eles não vão conseguir se virar sozinhos.”

