Clube do livro: “Dica do Dia” 11/05/2020

Começamos com chave de ouro nossa coluna “Dica do dia” do Clube do Livro. Todos os dias traremos uma dica literária.

Serão diversos gêneros com uma coisa em comum: brasilidade. Autores modernos ou clássicos, se é brasileiro, você encontra aqui.

A cada dia nossos autores vem ganhando mais espaço, mais voz, para contarem suas histórias, vamos conhecê-los, vamos valorizá-los! O Brasil literário tem muito a nos mostrar.

DICA DO DIA

Café, Livros e Um Romance

Ana Clara Silva

Ano de publicação: 2019

Editora: Sonho de Livro

Gênero: Romance

Disponível: Físico no Magazine Luiza

Sinopse

Na adolescência, quase tudo parece ser o fim do mundo, mas é apenas o começo. Assim como a maioria dos adolescentes, Anna tem que lidar com situações dessa fase, como a cobrança em relação aos estudos, vida social e ainda ter que lidar com a falta da mãe. Um certo garoto aparecerá e mudará sua visão de vida e despertará sentimentos que ela pensou que não sentiria após a perda da mãe.

Um romance adolescente, com um pouco do cotidiano real de jovens, mostra que devemos superar cada adversidade na qual nos vemos enlaçados e aproveitar oportunidades e momentos, sem medo.

IG da autora: @autoraanaclarasilva