Pavimentação da Rua Felicíssimo Rodrigues Sobrinho no Jardim bandeira anda em ritmo acelerado

Os moradores da Rua Felicíssimo Rodrigues Sobrinho, no Bairro Jardim Bandeira, estão satisfeitos com a obra de pavimentação da via que está sendo executada. A obra está 60% concretizada.

A nova rua vai ser feita com lajotas, calçadas (passeios) e esgotamento pluvial. Só na construção desta rua será investido R$245 mil reais provenientes de emenda parlamentar.

Os moradores da rua estão satisfeitos com esse sonho de anos realizado. Para o senhor João Batista Luciano, que mora há dez anos ali, essa rua foi um sonho e está superando as expectativas. “Sensacional, o que estão fazendo aqui para nós é muito bom, serviço é bom, de primeira, estou satisfeito, valoriza o imóvel, sai o barro e a poeira, muito bom mesmo” respondeu o morador.

Cerca de 1 milhão e 200 mil em investimentos. Esses recursos serão usados especificadamente para três ruas.

Para realização desse feito, o apoio de Emendas Parlamentares foi fundamental: Geovania Sá (Dep. Federal) para rua Sebastião Tomás de Souza; Valdir Colatto (Ex Dep. Federal) para rua Felicíssimo Rodrigues e Paulo Bauer (Senador) para a rua Flares Inácio de Melo.