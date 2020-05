Clube do Livro: “Dica do Dia” 12/05/2020

É hora do almoço e, entre uma garfada e outra, conheça mais essa dica de leitura cheia de brasilidade.

DICA DO DIA

O Cavaleiro Verde

Louise Soares

Essa obra é o primeiro volume da Trilogia Rota das Espadas

Ano publicação: 2019

Editora Independente

Gênero: Fantasia

Disponível em e-book: Kindle e Kindle Unlimited.

Sinopse

Após uma década de ausência, a princesa Alexandra retorna à Rota das Espadas para assumir seu lugar como rainha de Scarlach. Seus planos são frustrados por Venceslau Ferraghas, o regente que usurpou a coroa para si e condenou o seu povo à servidão e à guerra.

Para libertar o seu reino da tirania do Rei Mau, Alexandra se inscreve em segredo no Torneio Do Campeão, a maior competição entre cavaleiros da Rota das Espadas. Disfarçada como o Cavaleiro Verde, a princesa se revela uma competidora feroz, capaz de abalar os interesses dos cavaleiros e dos soberanos da região.

Porém, para vencer o torneio, Alexandra terá que ir além e descobrir em si mesma a heroína pela qual o povo de Scarlach espera.

IG da autora: @louisesoaresautora