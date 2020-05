Após 3ª tentativa água é encontrada a cerca 14 metros de profundidade em São Joaquim

Água mineral e límpida!

São Joaquim convive uma fase dramática devido a estiagem que atinge o município. O Rio que abastece a cidade praticamente secou fazendo com que a água seja levada de Caminhões tanque do Rio Lavatudo para abastecer a cidade.

Em Março a Casan chegou a fazer a perfuração de um poço de 300 metros, mas o resultado foi insatisfatório, pois não foi encontrada água ao lado da barragem de captação do município.

Através da Amures São Joaquim iniciou, nesta semana a perfuração de um poço artesiano no Bairro Santa Paulina, aos fundos do Pátio de Obras do Município, mas o terreno de aterro fez com que a primeira tentativa de perfuração falhasse.

Na segunda tentativa, em um terreno logo a frente do pátio do município, no Santa Paulina, na tarde desta quinta (14), a perfuratriz finalmente conseguiu encontrar água mineral a cerca de 14 metros de profundidade.

A perfuratriz tem a velocidade média de perfuração de 12 metros por hora e pretende chegar até 150 metros de profundidade, levando um cano de 6 polegadas que deverá dar uma vazão razoável de água para amenizar um pouco os problemas da seca em São Joaquim.

Veja o vídeo: