São Joaquim possui 2 novos casos suspeitos e 9 descartados de Covid-19

A Secretaria de Saúde de São Joaquim, atualizou na tarde desta quinta (14), os dados referentes aos casos de Covid-19 no município.

De acordo com os dados informados, São Joaquim possui:

14 monitorados

9 descartados

2 suspeitos

Entre os casos suspeitos estão um homem portador de diabetes e hipertensão e que teve contato com pessoas de Criciúma, Tubarão e Braço do Norte, ele apresentou febre e mialgia sendo necessário a realização do teste. Além deste homem, uma mulher, profissional de saúde, apresentou sintomas gripais, que pelo protocolo é obrigatório a coleta de exame.