Carta de despedida da Colheita de maçã 2020

Por Ana Carolina Almeida L Macedo

Termina a safra 2020! Temos só que agradecer, mesmo que nao tenha sido como planejamos, sonhamos, pois

não tivemos a safra que esperávamos, não irei entrar em detalhes, mais uma coisa eu digo: Tendo fé muita fé, força de vontade para superar os obstáculos!

Sempre sobra o que é nosso, o que é de cada fruticultor, Deus nunca deixa na mão!

Esses ano esperávamos a primeira grande safra, a expectativa foi grande, pois nosso pomar tem 6 anos, mesmo dando pouca menos que ano passado, temos que agradecer !

Obrigada macieiras, obrigado sol, obrigado chuva, foi pouca mas obrigada, obrigada natureza!

Tudo que passa por nós é ensinamentos e aprendizagem para que sejamos mais forte, porque se fosse fácil, não teria graça!

Eu falo em nome de todos os pequemos fruticultores, que trabalham, e com seu suor de cada dia, perdem noites de sono, acordam cedo, etc…Desde sempre estão firmes e forte, e haja o que houver, sempre conseguem realizar sua safra!

Que não é fácil não é ! mas como falei no começo, tento fé da certo!

Nosso pomar é pequeno 1,5 hectare 1300 pés de macieira, trabalhamos o casal apenas, época de raleio e colheitas, familiares vem nos ajudar, e troca de dia de serviço com vizinhos.

Temos apenas começando no ramo frutífero, e vejo como não é fácil, os insumos caros, defensivos caros etc…

O mais importante e tem que dar valor é na mão de obra na colheita, meus amigos fico aqui imaginando as empresas grandes; tem que valorizar muito bem seus funcionários, uma maçã de qualidade também passou pelas mão de funcionários que os colheu com muito carinho!! Vamos dar valor aos pequenos detalhes que são esquecidos no meio de tanta correria, o mundo parou temos tempo suficiente para nossa reflexões, e agradecimentos !

Deixo o meu grande abraço ! E com esperança de um mundo melhor ,e que DEUS ilumine e proteja todos os fruticultores em geral , você que esta lendo ai Deus te abençoe!

E que seja abençoada e iluminada a próxima safra! Força para continuar lutando.

Ana Carolina Almeida Lima Macedo, produtora agricultora familiar / Urupema SC