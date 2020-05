Clube do Livro: “Dica do Dia” 17/05/2020

Hoje é domingo e todo mundo dorme até mais tarde, o almoço sai na hora do café, então a dica do dia vem hoje com a preguicinha de domingo, beeem à tardinha.

DICA DO DIA

A Rainha do Norte

(A Guerra dos Reis)

Brookie J. Sullivan e Vanessa Marques

Ano de publicação: 2019

Editora: Cabana Vermelha

Gênero: Fantasia

Disponível: Kindle e Kindle Unlimited (e-book) ou livro físico diretamente com as autoras através do Direct no Instagram.

Sinopse

Há uma grande guerra por vir. Edwin Rurik, rei de Ridforth,enfim, consegue sua tão sonhada guerra contra os reinos Zagoth e Licéia. Mas, para que vença a batalha, ele precisa da ajuda de Fergus Bolraac, o arrogante rei de Áthiss. Fergus vê nessa aliança uma oportunidade de punir Filipe Draccon, rei de Zagoth,o qual julga ser responsável peça perda de sua amada .

Para selar a aliança, Edwin viaja até Áthiss levando sua única filha, princesa Davina, jamais vista pelos quatro reinos, pois desde seu nascimento o rei a manteve enclausurada na torre mais alta do castelo. Davina carrega marcas no corpo e na alma. Uma jovem doce e inocente que quer apenas sua liberdade, independência e ser amada como jamais foi. Após uma situação constrangedora que envolve a princesa, Fergus se vê obrigado a proteger a honra da bela jovem. Porém, ele precisará de todo o seu autocontrole para não a machucar, pois o ódio de si mesmo por ter quebrado a promessa que havia feito a sua amada, está presente a todo momento, impedindo-o amar novamente. Enquanto Fergus trava uma batalha que não é dele, Davina se vê obrigada a proteger toda Áthiss, ganhando assim, o respeito de todos no reino, menos de Sibilly e Gawin Bolraac, inimigos declarados de seu pai. Impedida de empunhar uma espada pelas leis de Áthiss, ela criará uma grande revolução e mostrará a todos que uma mulher pode fazer o mesmo papelo de um homem em uma guerra, principalmente se ela for a Rainha do Norte.

IG’s autoras @sullivanbrookie e @vanessamarquesautora

