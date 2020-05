Frio – Fantástico amanhecer de outono com -3.5ºC na Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a ter registros de temperaturas negativas durante o amanhecer desta segunda (18) quando os termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram a mínima de -3.5ºC no município de Bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim, a temperatura também foi negativa na casa dos -1.7ºC, proporcionando fantásticas imagens do frio outonal nos no “Complexo dos Vinhedos“. O gado teve dificuldade para pastar devido a fina camada de gelo que recobria os campos.



De acordo com o Climaterra, houve uma diferença absurda de temperatura na cidade de São Joaquim, na Estação do Bairro Jardim Bandeira (quase centro da cidade) baixada (boa parte da cidade) com -0,7°C e Inmet no topo com 14,4°C (a cerca de 2,5 km em linha reta) as 5h da manhã. Boa parte da cidade ficou com a temperatura entre -1 a 3°C.

8 municípios de SC tiveram o registro de marcas negativas.

As mínimas abaixo dos 4°C em Santa Catarina:

-3,5 B.Jardim/Estações Keiser

-1,9 Painel/G.Hugen

-1,8 Vargem Bonita/Estações Keiser

-1,7 S.Joaquim/Estações Keiser

-1,6 L.Régis/DSoares

-1,5 Água Doce/Estações Keiser

-0,6 Fraiburgo/Estações Keiser

-0,1 Urupema*

0,6 Urubici*

1,3 Joinville/Serra/DSoares

2,0 Curitibanos/UFSC*

2,0 Frei Rogério*

2,2 Ponta Alta do Norte*

2,3 Monte Castelo*

2,7 Caçador*

2,3 Rio Rufino*

2,8 Três Barras*

3,1 Otacílio Costa*

3,1 Bela Vista do Toldo*

3,2 Rio Negrinho*

3,3 São Bento do Sul*

3,4 Major Vieira/Inmet

3,5 Mafra*

3,5 Porto União*

3,6 Itaiópolis*

3,9 Papanduva*

8,5 Florianópolis*

*Epagri

( Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Essa foi a geada de número 37 somente no ano de 2020 e já se somam 21 dias com marcas negativas em Santa Catarina

Veja o Vídeo:

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

13 maio

2020; 37 dias/geada e 21 dias com marcas negativas em SC

(Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi