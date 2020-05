Clube do Livro: “Dica do Dia” 19/05/2020

Seus livros são sucesso absoluto, foram publicados em mais de 70 países e, só no Brasil, são mais de 25 milhões de cópias vendidas. Uma dica perfeita para essa terça-feira!

DICA DO DIA

O Futuro da Humanidade – A Saga de um Pensador

Augusto Cury

Ano de publicação: 2005

Editora: Sextante

Gênero: Romance

Disponível em: Amazon Livro físico e e-book

Sinopse

Primeiro romance do psiquiatra Augusto Cury, “O Futuro da Humanidade” oferece uma rara oportunidade de repensar a sociedade e o rumo de nossas vidas. Cury nos presenteia com uma saborosa ficção que ilustra os ensinamentos presentes em seus livros e se apoia na sua vasta experiência profissional. Esta obra conta a trajetória de Marco Polo, um jovem estudante de medicina de espírito livre e aventureiro como o do navegador veneziano do século XIII, em quem seu pai se inspirou ao escolher seu nome.

Ao entrar na faculdade cheio de sonhos e expectativas, Marco Polo se vê diante de uma realidade dura e fria: a falta de respeito e sensibilidade dos professores em relação aos pacientes com transtornos psíquicos, que são marginalizados e tratados como se não tivessem identidade.

Indignado, o jovem desafia profissionais de renome internacional para provar que os pacientes com problemas psiquiátricos merecem mais atenção, respeito e dedicação – e menos remédios. Acreditando na força do diálogo e da psicologia, ele acaba causando uma verdadeira revolução nas mentes e nos corações das pessoas com quem convive.

Ig autor: @augustocury