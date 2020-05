Vigilância Sanitária e equipe da Saúde orientam vinícolas, bares e mercearias da cidade

A vigilância Sanitária de São Joaquim, juntamente com a equipe da saúde, está trabalhando incansavelmente na orientação e divulgação de cuidados sobre o COVID-19, além de fiscalizar intensamente estabelecimentos de São Joaquim.

A equipe passou em Vinícolas, mercearias, tanto da cidade e interior, bares e lanchonetes, com o principal intuito de orientar os comerciantes. Com esse trabalho, eleva o ritmo de conscientização junto a população sobre a pandemia do Coronavírus.

Mesmo após o decreto 191/2020 que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras, foram flagradas pessoas não utilizando as mesmas. Como forma de evitar a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde, sentiu a necessidade de alertar pessoalmente a população.

O uso de máscaras é obrigatório dentro do limite do município, além do uso do álcool gel.