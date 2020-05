Clube do Livro: “Dica do Dia” 23/05/2020

Está começando o final de semana para aqueles que trabalham até sábado ao meio-dia! E, para curtir esse outono, um romance cheio de esperanças…

Cadeados – O amor é a chave, Nuccia de Cicco

Ano publicação: 2018

Editora: The Books

Gênero: romance e drama

Disponível em: E-book Amazon

Sinopse

“Para todo mundo, eu perdera apenas a audição. Para mim, perdera toda minha vida.”

Após encerrar sua jornada no exterior, Pamella retorna ao Brasil para prestar vestibular e seguir a carreira, na área da saúde, ao invés de se tornar uma artista como todos na família. Seus planos e sonhos serão bruscamente interrompidos por um acidente de carro. Meses depois, ainda se recuperando do coma, do luto e do abandono pelo namorado, novos sintomas surgem. E, então, da noite para o dia, ela se descobre surda.

Com a ajuda da irmã e amigo, Pam deverá interagir com o mundo através do tato e da visão, sem perder sua identidade. Precisará aprender a se adaptar à sua nova condição, a se conectar novamente com a sociedade, a se comunicar, a confiar, a amar e ser amada outra vez; a sobreviver.

Após tanto tempo sentindo-se trancada dentro de um mundo silencioso e solitário por fortes cadeados, ela descobrirá que o amor é a única chave: o amor por alguém, por si mesma e pela vida.