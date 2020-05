Mulher que viveu 109 anos disse que seu segredo para uma vida longa e feliz era evitar homens

Essa escocesa compartilhou seus segredos para a longevidade e disse que a chave para manter uma vida saudável e longa é evitar os homens!

“Se eu sou a pessoa mais velha no mundo, tudo bem. Não posso fazer nada!”

Jessie Gallan começa todos os dias com uma tigela de mingau e passa o seu tempo no lar de idosos socializando com suas amigas. Os cuidadores da casa para idosos de Aberdeen ficaram impressionados com sua energia e entusiasmo pela vida, o que é algo comum para Jessie desde jovem.



Ela nasceu e cresceu em uma fazenda e passou a sua vida ordenhando vacas e trabalhando no setor de serviços. Nunca tendo casado, Jessie entendeu o valor de estar sozinha e de ser uma mulher independente.

Mas Jessie não ficou solteira porque nunca encontrou o homem certo, pelo contrário!



Em 2015, Jessie declarou ao jornal britânico Daily Mail: “Meu segredo para uma longa vida foi ficar longe dos homens. Eles simplesmente não valem a pena os problemas que trazem. Eu também sempre me certifiquei de fazer muitos exercícios físicos, comer uma boa tigela de mingau quente todas as manhãs e nunca me casar. Eu sempre trabalhei duro e raramente saía de férias. Saí de casa quando tinha 13 anos e comecei a trabalhar ordenhando vacas. Eu sempre tive bons empregos, com pessoas muito gentis. É incrível ver como o mundo agora é completamente diferente daquele em que eu cresci.”



Jessie se tornou a mulher mais velha da Escócia depois do falecimento de Clare Dawson, de Glasgow, em junho de 2013, aos 109 anos. Quando Jessie comemorou o seu próprio aniversário de 109 anos, a gerente da casa de repouso disse que desejos de feliz aniversário chegaram de vários cantos do globo. Ela se tornou “viral”!

Mas Jessie permaneceu humilde, apesar de toda a atenção e da sua impressionante conquista.

Jessie faleceu pacificamente em sua cama, aos 109 anos, cercada pela sua família, mas seu conselho continua impactando todo mundo que ouve sobre a sua incrível história.

Fonte G1